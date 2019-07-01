2019-07-01T07:47:08+03:00
Общество

В Челябинске на Университетской набережной начинается ремонт дороги

Работы ведет подрядчик из Нижнего Новгорода
Ольга АНТОНОВА
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Ремонт дорог в Челябинске начался позже положенного срока. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.Ремонт дорог в Челябинске начался позже положенного срока. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.
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По программе «Безопасные и качественные автодороги» в Челябинске идут ремонты на ул. Худякова, Университетской набережной и ул. Доватора. Цена вопроса на нынешний год — 827 млн руб.

За ремонты дорог в Челябинске в этом году отвечает подрядчик из Нижнего Новгорода — «Нижавтодорстрой».

В программе — 18 строк: ключевые улицы и перекрестки. По распоряжению главы региона Алексея Текслера, до конца нынешней недели появится рабочая группа с участием экспертов и общественников для дополнительного контроля работ по программе. Кроме того, вопрос ремонта дорог — на личном контроле руководителя области. Как подчеркнул Текслер, он сам этой темой занимается каждый день.

Напомним, в этом году ремонт улично-дорожной сети в Челябинске начался 12 июня, минимум на месяц позже срока. Из-за проволочек с документами к оформлению контракта по требованию Текслера был уволен начальник Управления дорожного хозяйства Александр Шабалин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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