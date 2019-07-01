Сабантуй в Челябинской области 2019: конкурс на лучшую пряху и самую тонкую лапшу повторят на бис

СЕГОДНЯ 08:20 2019-07-01T09:48:22+03:00

Где пройдет праздник Плуга в Челябинской области 2019, что интересного обещают организаторы

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Уже в ближайшую субботу, 6 июля, пройдет главный сабантуй Челябинской области. Праздник Плуга отметят в Троицке, сообщает областной Дом дружбы народов.

Дом дружбы народов подготовил для гостей несколько конкурсов: на лучшую юрту, подворье и национальный уголок, лучшую национальную кухню, лучшую пряху и лучшую лапшу.

— Впервые конкурсы на лучшую пряху и лучшую лапшу провели в прошлом году. Они оказались самыми зрелищными и массовыми. Поэтому их проведут вновь. На сцене установят прялки, каждая участница получит шерсть. С собой необходимо принести только веретено. То же самое и с лапшой. Участницы получат продукты, но должны принести свою доску, нож и скалку, — говорят организаторы.

Делегация Татарстана привезет на праздник юрту, национальные костюмы, традиционные блюда, вышивку. Башкортостан представит юрты с подворьями, национальные музыкальные инструменты, мастер-классы, ювелирные украшения. Выступление делегации из Башкирии будет посвящено 100-летию Республики Башкортостан. На спортивной площадке желающие смогут испытать свои силы в национальной борьбе «Корэш», мас-рестлинге и армрестлинге, эскалибуре, становой тяге.

На праздничном концерте выступит Заслуженный артист Российской Федерации и Народный артист Республики Татарстан Георгий Ибушев.

Телефоны организаторов: 8 (351-63) 2-22-32, 2-04-55.

ИСТОЧНИК KP.RU