Мэрия Челябинска предъявила претензии дорожникам за ремонт Университетской набережной

СЕГОДНЯ 08:35 2019-07-01T08:35:02+03:00

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Подоспели первые претензии к качеству ремонта дорог в Челябинске. Они касаются асфальтобетонной смеси, которые поставляются для подрядчика — компании из Нижнего Новгорода — с завода фирмы «ЯКК». Об этом на аппаратном совещании 1 июля заявил замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников.

— Претензии связаны с зернистостью и колейностью, которые не соответствовали заявленным в контракте требованиям, — объяснил он.

Речь идет об участке Университетской набережной в районе поселка «Благодатово». Сейчас подрядчик должен за свои деньги заменить здесь асфальт.

ИСТОЧНИК KP.RU