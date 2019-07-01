Мэрия Челябинска предъявила претензии дорожникам за ремонт Университетской набережной
Чиновников не устроило качество нового асфальта
Подоспели первые претензии к качеству ремонта дорог в Челябинске. Фото: Алексей БУЛАТОВ.
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Подоспели первые претензии к качеству ремонта дорог в Челябинске. Они касаются асфальтобетонной смеси, которые поставляются для подрядчика — компании из Нижнего Новгорода — с завода фирмы «ЯКК». Об этом на аппаратном совещании 1 июля заявил замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников.
— Претензии связаны с зернистостью и колейностью, которые не соответствовали заявленным в контракте требованиям, — объяснил он.
Речь идет об участке Университетской набережной в районе поселка «Благодатово». Сейчас подрядчик должен за свои деньги заменить здесь асфальт.
ИСТОЧНИК KP.RU