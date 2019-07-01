Один погиб, другой — в реанимации: в Челябинске двое приятелей разбились на мотоцикле
ДТП произошло в воскресенье ночью, 30 июня, в поселке Шершни, у дома на улице Ключевая, 16б. 38-летний водитель за рулем мотоцикла «Кавасаки» на повороте не справился с управлением и влетел в бетонное ограждение.
От полученных травм байкер скончался на месте. А его 36-летнего друга увезли в реанимацию.
— У водителя не было прав и документов на мотоцикл, — рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.
Сейчас госавтоиспекторы выясняют все обстоятельства и причины аварии.
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ИСТОЧНИК KP.RU