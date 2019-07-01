2019-07-01T09:20:35+03:00
Происшествия

Один погиб, другой — в реанимации: в Челябинске двое приятелей разбились на мотоцикле

Они влетели в бетонное ограждение
Валентина ВАГАНОВА
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Водитель умер на месте. Фото: ГИБДД УМВД России по городу ЧелябинскуВодитель умер на месте. Фото: ГИБДД УМВД России по городу Челябинску
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ДТП произошло в воскресенье ночью, 30 июня, в поселке Шершни, у дома на улице Ключевая, 16б. 38-летний водитель за рулем мотоцикла «Кавасаки» на повороте не справился с управлением и влетел в бетонное ограждение.

От полученных травм байкер скончался на месте. А его 36-летнего друга увезли в реанимацию.

— У водителя не было прав и документов на мотоцикл, — рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Сейчас госавтоиспекторы выясняют все обстоятельства и причины аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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