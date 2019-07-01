Южноуралец утонул на глазах у жены, упав с надувного матраса

СЕГОДНЯ 09:06 2019-07-01T09:52:55+03:00

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Трагедия произошла вечером 30 июня на Верхнеуральском водохранилище под Магнитогорском. Молодая пара плавала на надувном матрасе. По словам очевидцев, они довольно далеко отплыли от берега. В какой-то момент матрас перевернулся, и муж с женой оказались в воде. Они пытались ухватиться за свой надувной плот, но его унесло ветром.

С берега на помощь утопающим поспешили другие отдыхающие. Им удалось спасти только девушку. Ее 31-летний супруг утонул. Он не умел плавать.

- Со вчерашнего вечера ведутся поиски погибшего. В настоящее время его тело не обнаружено, - сообщили в поисково-спасательном отряде Магнитогорска.

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ИСТОЧНИК KP.RU