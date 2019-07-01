В Челябинске спасатели вытащили из воды тонущего ребенка и мужчину с приступом эпилепсии
В Челябинск вернулась жара, и горожане устремились на пляжи. Но отдых у челябинцев снова не обходится без происшествий. 30 июня на водоемах едва не утонули двое.
На Шершнях матрос поста №1 Иван Неволин вытащил из воды пятилетнего мальчика. Ребенок проводил время с родителями. Однако взрослые не досмотрели, и паренек стал захлебываться водой.
А на пляже «Восточный берег», который расположен на берегу Первого озера, в этот же день матросы спасли мужчину.
— У отдыхающего во время купания начался эпилептический приступ. Двое матросов мобильного поста №5 Павел Руденко и Лев Лангов оперативно среагировали на происшествие, на лодке доплыли до пострадавшего, загрузили его и доставили на берег. Мужчине оказали первую помощь, а после передали бригаде скорой помощи, — рассказали в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Челябинска.
Оба водоема, на которых произошли ЧП, разрешены для отдыха и купания.
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