2019-07-01T10:07:28+03:00
Общество

В Челябинске срываются сроки ремонта подземных переходов в центре

Подрядчик в тоннелях не появляется
Ольга АНТОНОВА
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Работы в переходе начались было, да, похоже, закончились.Работы в переходе начались было, да, похоже, закончились.Фото: Инна КУМЕЙКО
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Пешеходы осторожно ступают по расшатанным ступеням перехода на площади Революции. С потолка в дождь капает вода. И это — самый центр города.

В апреле переходы закрыли на ремонт. Подрядчик, компания «Специнвест», выигравшая торги, бодро вывела рабочих на объект. Они постучали молотками по облезлым стенам и выщербленным ступеням, да забросили это дело. Мол, много скрытых дефектов. Например, протечек: гидроизоляция отвратительная. Потолок махровый от плесени.

По контракту, до 1 сентября подземные переходы должны быть отремонтированы. То есть, заменена облицовка стен, приведены к идеалу потолок, пол, перила, установлены комфортные пандусы для колясок.

У временно исполняющего полномочия главы города Натальи Котовой отношение к подрядчику скептическое. Заместителя по социальным вопросам Сергею Авдееву она отправила в переход с проверкой. И не исключила, что контракт может быть расторгнут.

— Я спускалась туда не раз и ни разу не видела активных работ, — сказала Котова.

Так выглядит выход к Законодательному Собранию. Фото: Инна КУМЕЙКО

Так выглядит выход к Законодательному Собранию.Фото: Инна КУМЕЙКО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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