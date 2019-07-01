2019-07-01T11:00:50+03:00
Происшествия

«Попросил о помощи»: жительница Челябинской области перевела интернет-мошеннику 175 тысяч рублей

Чтобы вернуть деньги, сердобольная дама обратилась в полицию
Валентина ВАГАНОВА
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В интернете нужно быть осторожными в общении с незнакомцами.В интернете нужно быть осторожными в общении с незнакомцами.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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В Магнитогорске 38-летняя жительница лишилась сбережений из-за сострадания и глупости. Она познакомилась в интернете с молодым мужчиной. Он увлек ее разговорами, втерся в доверие. А через какое-то время пожаловался на серьезные проблемы, попросил помочь…материально.

«Подруга по переписке» не задумываясь, перевела ему 175 тысяч рублей. После собеседник пропал. Женщине ничего не оставалось, как обратиться за помощью в полицию.

Полицейские отыскали мошенника. Им оказался 29-летний житель Ленинградской области. Постоянной работы у него нет, к уголовной ответственности раньше не привлекался. Деньги он уже успел потратить.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание по ней — лишение свободы до пяти лет, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники полиции напоминают, что не следует переводить деньги малознакомым людям, в общении с ними нужно быть осторожными и внимательными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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