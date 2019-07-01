2019-07-01T11:45:32+03:00
Общество

Жительница Челябинска выпала на ходу из маршрутки

Водитель тронулся с остановки, не закрыв двери
Лидия ПЕСКОВА
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Отъезжая. водитель забыл закрыть двери.Отъезжая. водитель забыл закрыть двери.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Инцидент случился в минувшую пятницу, 28 июня, напротив дома № 35 по Троицкому тракту в Советском районе города, сообщает отделение пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Маршрутный ПАЗ отъехал от остановки с открытой дверью, а через несколько секунд из салона выпала 53-летняя пассажирка.

— Водитель при начале движения не убедился в безопасности маневра, в итоге пассажир выпал из салона автобуса, — говорят в ведомстве.

Женщина получила травмы, однако ее жизни ничто не угрожает.

Похожий случай произошел в Челябинске в мае. Во время движения водитель маршрутки по какой-то причине открыл дверь — из салона выпали молодая мама и ее трехлетняя дочка. Девочку увезли в больницу, а потом отпустили лечиться домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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