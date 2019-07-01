«Что за зверь?»: на Южном Урале откопали фигурку животного возрастом три тысячи лет

СЕГОДНЯ 12:07 2019-07-01T12:35:38+03:00

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Артефакт нашли на берегу реки Уй при раскопках поселения бронзового века под условным названием «Черноречье-2». На уникальную фигурку неведомого животного наткнулись археологи из международного отряда ЧелГУ и Университета Вайоминга. Ученые собирали образцы глины и почвы.

По мнению археологов, находка пролежала в земле более трех тысяч лет. Об этом сообщает пресс-служба Челябинского госуниверситета.

Ученые полагают, что артефакт попал на Урал из Сибири. Его могли привезти кочевые племена эпохи раннего железа. Пока никто точно не знает, что это за зверь. Но, судя по внешнему виду, он хищник.

Наряду с уникальной фигуркой на месте раскопок были обнаружены и другие артефакты.

— Исследования зольника, в который жители древнего поселения перемещали все отходы жизнедеятельности и производства, дали немало интересных находок: каменные и бронзовые орудия, фрагмент орнаментированного костяного изделия, — рассказали в университете.

Все предметы, найденные при раскопках, поступят в музей археологии и этнографии ЧелГУ. Новые экспонаты можно будет увидеть на выставке этой осенью.

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ИСТОЧНИК KP.RU