2019-07-01T12:23:43+03:00
Общество

ЕГЭ в Челябинской области 2019: нашелся еще один запоздалый стобалльник

Девушка из Снежинска набрала максимальное количество баллов по истории
Лидия ПЕСКОВА
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На Южном Урале подросла армия стобалльников по истории.На Южном Урале подросла армия стобалльников по истории.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Стали известны результаты резервных экзаменов ЕГЭ по географии, литературе, истории, физике, биологии, химии и информатике, сообщает пресс-служба министерства образования Челябинской области.

У нас появился еще один стобалльник. Выпускница прошлых лет из Снежинска сдала на максимум ЕГЭ по истории. Таким образом, у нас уже шесть стобалльных результатов по данному предмету, а в целом по области 171 стобалльник.

Свежий стобалльник Анастасия Жигаева усиленно готовилась к экзамену по истории на протяжении года.

— Я занималась на онлайн курсах, читала учебники, решала справочники, смотрела лекции в интернете, — рассказывает Анастасия. — На самом экзамене ни одно из заданий не вызвало особых трудностей. Но я все равно перепроверила все несколько раз, так как боялась допустить ошибку из-за невнимательности.

В течение этой недели станут известны результаты ЕГЭ по русскому языку и математике. А до 15 июля будут опубликованы результаты всех экзаменов основного периода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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