Жительница Челябинска нашла сумку с миллионом рублей внутри

СЕГОДНЯ 12:39 2019-07-01T13:01:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Детскую мечту многих — найти хотя бы один миллион рублей — осуществила жительница Комсомольского проспекта в Челябинске. 21 июня она возвращалась домой и увидела брошенный у подъезда бесхозный чемоданчик. Открыла, а там пачки оранжевых пятитысячных купюр и долларов.

История не вымысел, хоть и похожа на городскую легенду. Челябинка позвонила в полицию и пошла в банк. Дело в том, что в чемодане лежали платежки — эти деньги хозяин снял со счета. Но потом почему-то оставил чемодан посреди двора. Мотивы его поступка полицейские объяснить не могут.

— Участковый установил адрес владельца и в тот же день под расписку вернул ему чемодан, — сообщили в УМВД по Челябинску.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU