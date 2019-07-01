2019-07-01T13:01:12+03:00
Общество

Жительница Челябинска нашла сумку с миллионом рублей внутри

И помогла вернуть ее забывчивому владельцу
Андрей АБРАМОВ
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Челябинка нашла чемодан с миллионом рублей внутри, Фото: Дмитрий АхмадуллинЧелябинка нашла чемодан с миллионом рублей внутри, Фото: Дмитрий Ахмадуллин
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Детскую мечту многих — найти хотя бы один миллион рублей — осуществила жительница Комсомольского проспекта в Челябинске. 21 июня она возвращалась домой и увидела брошенный у подъезда бесхозный чемоданчик. Открыла, а там пачки оранжевых пятитысячных купюр и долларов.

История не вымысел, хоть и похожа на городскую легенду. Челябинка позвонила в полицию и пошла в банк. Дело в том, что в чемодане лежали платежки — эти деньги хозяин снял со счета. Но потом почему-то оставил чемодан посреди двора. Мотивы его поступка полицейские объяснить не могут.

— Участковый установил адрес владельца и в тот же день под расписку вернул ему чемодан, — сообщили в УМВД по Челябинску.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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