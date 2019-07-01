В Челябинске ветхое дерево развалилось на части у входа в подъезд

СЕГОДНЯ 12:45 2019-07-01T12:50:26+03:00

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Инцидент произошел в понедельник, 1 июля. Во дворе дома на ул. Каслинской, 19б, ветхое дерево развалилось на части, загородив подходы к подъезду, сообщают в социальных сетях очевидцы.

В момент крушения веток людей на улице не было. В противном случае без скорой помощи было бы не обойтись. Одну тяжелую ветку, которая метила прямо в крыльцо, остановил козырек над подъездом. Вторая упала на газон в палисаднике. Третья загородила проезжую часть под окнами.

Свердловский проспект, 46. Фото: Наталья Долинина.

Похожий случай произошел в выходные на Комсомольском проспекте. При порыве ветра тяжелая ветка дерева упала на припаркованный во дворе автомобиль. Машина не получила серьезных увечий, а людей рядом в тот момент не было. Еще одну машину накрыло во дворе на Свердловском проспекте, 46.

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ИСТОЧНИК KP.RU