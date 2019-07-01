Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области из-за сильных дождей
Жара на Южном Урале сменится сильными ливнями. Об этом корреспонденту КП-Челябинск сообщили в МЧС. Жителям советуют плотно закрывать окна и брать с собой зонтики, выходя на улицу.
По прогнозам синоптиков, 2 и 3 июля в районах Челябинской области ожидаются сильные дожди с грозами. Штормовое предупреждение продлено на эти дни.
— Из-за непогоды повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуациях. Возможны перебои со светом, вал деревьев и слабо укрепленных конструкций, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
В самом Челябинске всю неделю, до 7 июля, ожидаются дожди. При этом температура воздуха днем будет колебаться в пределах +21, +25 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU