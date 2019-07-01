2019-07-01T14:00:16+03:00
Общество

Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области из-за сильных дождей

Южный Урал накроют ливни с грозами 2 и 3 июля
Сергей УФИМЦЕВ
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В Челябинске дожди прогнозируют до конца недели. Фото: Михаил ФРОЛОВ.В Челябинске дожди прогнозируют до конца недели. Фото: Михаил ФРОЛОВ.
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Жара на Южном Урале сменится сильными ливнями. Об этом корреспонденту КП-Челябинск сообщили в МЧС. Жителям советуют плотно закрывать окна и брать с собой зонтики, выходя на улицу.

По прогнозам синоптиков, 2 и 3 июля в районах Челябинской области ожидаются сильные дожди с грозами. Штормовое предупреждение продлено на эти дни.

— Из-за непогоды повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуациях. Возможны перебои со светом, вал деревьев и слабо укрепленных конструкций, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

В самом Челябинске всю неделю, до 7 июля, ожидаются дожди. При этом температура воздуха днем будет колебаться в пределах +21, +25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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