Реконструкция набережной в Челябинске стоит 619 миллионов рублей
До саммитов ШОС и БРИКС — год. Один из значимых объектов благоустройства центра города — набережная в границах Свердловского проспекта и ул. Кировв.
Временно исполняющая полномочия главы города Наталья Котова на вопрос корреспондента «Комсомолки»: «Успеют ли?» ответила, что цена вопроса реконструкции — 619 млн руб. Сейчас смета проходит государственную экспертизу. Как только проверка документации закончится, будет объявлен аукцион.
Большую часть набережной предстоит построить с нуля. Под реконструкцию уходит территория возле Исторического музея и пространство Сада камней.
В окрестностях органного зала «Родина появится благоустроенный сквер, по обе стороны реки.
Для Челябинска тема благоустройства одна из самых важных. В понедельник, 1 июля, временно исполняющая полномочия главы города Наталья Котова распорядилась во всех районах скосить выросшую в дожди траву и побороть лопухи.
ИСТОЧНИК KP.RU