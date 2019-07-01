Реконструкция набережной в Челябинске стоит 619 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:12 2019-07-01T14:12:34+03:00

Кусок набережной за филармонией предстоит построить с нуля. Фото: Андрей АБРАМОВ

Как только смета пройдет экспертизу, объявят аукцион на работы

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До саммитов ШОС и БРИКС — год. Один из значимых объектов благоустройства центра города — набережная в границах Свердловского проспекта и ул. Кировв.

Временно исполняющая полномочия главы города Наталья Котова на вопрос корреспондента «Комсомолки»: «Успеют ли?» ответила, что цена вопроса реконструкции — 619 млн руб. Сейчас смета проходит государственную экспертизу. Как только проверка документации закончится, будет объявлен аукцион.

Большую часть набережной предстоит построить с нуля. Под реконструкцию уходит территория возле Исторического музея и пространство Сада камней.

В окрестностях органного зала «Родина появится благоустроенный сквер, по обе стороны реки.

Для Челябинска тема благоустройства одна из самых важных. В понедельник, 1 июля, временно исполняющая полномочия главы города Наталья Котова распорядилась во всех районах скосить выросшую в дожди траву и побороть лопухи.

ИСТОЧНИК KP.RU