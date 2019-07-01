Женщину, укравшую мяч у ребенка в ТРК Магнитогорска, вычислили по записям видеокамер

СЕГОДНЯ 14:26 2019-07-01T14:26:59+03:00

Воровка отнесла мяч в машину и вернулась на шоппинг

Изменить размер текста: A A

Жительница Магнитогорска пришла на шоппинг в торговый центр «Континент» и на глазах у других посетителей обворовала ребенка. Об этом мама обиженного мальчика рассказала в понедельник, 1 июля, в социальных сетях.

Пока мама мальчишки выбирала одежду, шестилетний ребенок присел на кресло напротив бутика. Мяч лежал на полу рядом. В какой-то момент к мальчику подошла незнакомая женщина — забрал мяч и ушла.

— Мы обратились в службу безопасности и по камерам отследили путь женщины. Она оказалась вполне приличной на вид. Дамочка взяла мяч, вышла на улицу, положила его в свое авто, а потом вернулась в торговый центр за покупками, — рассказывает мама ребенка Ирина Истоминова.

Вместе с охраной женщина дождалась воровку на парковке и потребовала вернуть украденное. По словам Ирины, в машине стояло детское кресло. Видимо, дамочка прихватила игрушку для собственного ребенка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06.

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU