Излечившиеся от рака дети из Челябинска летят к Чулпан Хаматовой в Москву

СЕГОДНЯ 14:53 2019-07-01T14:54:10+03:00

Десять школьников из нашего региона примут участие во Всемирных играх победителей

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В среду, 3 июля, команда школьников из Челябинской области вылетает в Москву на X Всемирные детские игры победителей. Всех ребят объединяет одно обстоятельство: они прошли тяжелое лечение и победили рак, сообщает корреспондент КП-Челябинск.

— Игры победителей — это масштабный турнир для детей, победивших онко- и гематологические заболевания. Игры помогают забыть о болезни и вернуться к активной жизни, — говорят в благотворительном фонде «Искорка», помогающим таким детям.

В программе Игр шесть видов спорта: плавание, легкая атлетика, настольный теннис, шахматы, стрельба из пневматической винтовки, футбол. Помимо состязаний, в Москве ребят ждет поход в планетарий, путешествие на теплоходе, киноконцерт от компании Disney, а также встречи с звездами спорта и кино. Откроет церемонию учредитель фонда «Подари жизнь» актриса Чулпан Хаматова.

На Игры съедутся делегации из 40 регионов России и 15 стран мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU