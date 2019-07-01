Росавиация разрешила летать в Грузию из Челябинска

СЕГОДНЯ 15:16 2019-07-01T15:21:48+03:00

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В конце июня Росавиация подписала документ, который разрешает полет самолетов из челябинского аэропорта имени Курчатова в грузинский Тбилиси, сообщает газета «Южноуральская панорама».

Авиакомпании «Победа» разрешили осуществлять такие полеты четыре раза в неделю. Однако в ближайшее время ни один из самолетов не поднимется в небо, чтобы проделать такой маршрут. Чуть ранее президент России Владимир Путин приостановил полеты пассажирских самолетов в Грузию из-за уличных протестов в Тбилиси.

Когда Россия снимет запрет на полеты в Грузию, «Победа» сможет практически сразу запустить в Тбилиси новые рейсы. Оформлять допуск к таким полетам авиакомпании уже не придется.

Напомним, до 8 июля всех российских туристов, находящихся в Грузии, должны вернуть на родину. После этого пассажирское авиасообщение между странами будет полностью прервано.

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ИСТОЧНИК KP.RU