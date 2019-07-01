Житель Челябинска упал в траншею теплотрассы

СЕГОДНЯ 16:21 2019-07-01T16:24:00+03:00

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На улице Красного Урала, возле дома №18, коммунальщики разрыли большую яму — ремонтируют теплотрассу. Вечером в субботу, 29 июня, в нее угодил челябинец. Его крики услышали местные жители, вызвали спецслужбы.

— На номер «ЕДДС-112» поступил звонок от очевидца. Он сообщил, что мужчина упал в траншею теплотрассы. Диспетчер передала звонок в Челябинскую городскую службу спасения и скорую помощь. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и эвакуировали пострадавшего, — рассказали в УБЖД Челябинска.

В Челябинске мужчина упал в траншею теплотрассы.

Очевидцы выложили в соцсети видео, как пострадавшего на носилках достают спасатели. Сам он при этом цепляется одной рукой за лестницу, по которой спасатели спустились вниз. Видно, что одна нога у мужчины обездвижена и перемотана бинтом, на шее — бандаж.

Как пишут местные жители в комментариях, территория, где идут работы — огорожена, а яма такая, что ее трудно не заметить и случайно оступиться.

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ИСТОЧНИК KP.RU