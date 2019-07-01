2019-07-01T18:10:54+03:00
Общество

Житель Челябинской области выплатит компенсацию в 420 тысяч за лесной пожар

Он сжигал траву на участке и поджог лес
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Площадь пожара составила 2,1 га.Площадь пожара составила 2,1 га.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Нагайбакском районе прокуратура требует взыскать с местного жителя ущерб, причиненный в результате пожара. В мае он сжигал солому на своем участке, который находится рядом с лесом. Внезапно огонь разошелся, стал быстро распространяться по сухой траве, вспыхнули деревья. Начался лесной пожар. ЧП произошло недалеко от поселка Курганный.

— Общая площадь пожара составила 2,1 га, на которой повреждены лесные насаждения не до степени прекращения роста. Ущерб, причиненный Верхнеуральскому лесничеству, составил 420 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Южноуралец уже выплатил штраф за это ЧП. Теперь прокуратура добивается, чтобы он возместил лесничеству причиненный ущерб.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06.

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура потребовала от мэрии благоустроить контейнерные площадки в Челябинске
В Челябинске вспыхнула квартира на восьмом этаже многоэтажки
Житель Челябинска упал в траншею теплотрассы
Росавиация разрешила летать в Грузию из Челябинска
Излечившиеся от рака дети из Челябинска летят к Чулпан Хаматовой в Москву
Женщину, укравшую мяч у ребенка в ТРК Магнитогорска, вычислили по записям видеокамер
Реконструкция набережной в Челябинске стоит 619 миллионов рублей
Алексей Текслер определился с тройкой кандидатов на пост сенатора от Челябинской области
Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области из-за сильных дождей
В Челябинске ветхое дерево развалилось на части у входа в подъезд
Жительница Челябинска нашла сумку с миллионом рублей внутри
ЕГЭ в Челябинской области 2019: нашелся еще один запоздалый стобалльник
«Что за зверь?»: на Южном Урале откопали фигурку животного возрастом три тысячи лет
Жительница Челябинска выпала на ходу из маршрутки
В Советском районе Челябинска накрыли наркопритон
«Попросил о помощи»: жительница Челябинской области перевела интернет-мошеннику 175 тысяч рублей
Раскрыто убийство предпринимателя в гаражах Магнитогорска