Житель Челябинской области выплатит компенсацию в 420 тысяч за лесной пожар

СЕГОДНЯ 18:06 2019-07-01T18:10:54+03:00

Он сжигал траву на участке и поджог лес

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В Нагайбакском районе прокуратура требует взыскать с местного жителя ущерб, причиненный в результате пожара. В мае он сжигал солому на своем участке, который находится рядом с лесом. Внезапно огонь разошелся, стал быстро распространяться по сухой траве, вспыхнули деревья. Начался лесной пожар. ЧП произошло недалеко от поселка Курганный.

— Общая площадь пожара составила 2,1 га, на которой повреждены лесные насаждения не до степени прекращения роста. Ущерб, причиненный Верхнеуральскому лесничеству, составил 420 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Южноуралец уже выплатил штраф за это ЧП. Теперь прокуратура добивается, чтобы он возместил лесничеству причиненный ущерб.

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ИСТОЧНИК KP.RU