2019-07-01T19:04:34+03:00
Общество

Прокуратура потребовала от мэрии благоустроить контейнерные площадки в Челябинске

Большинство мусорок не соответствует требованиям благоустройства и санитарным нормам
Валентина ВАГАНОВА
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Городу выделено 26 млн рублей на новые контейнеры.Городу выделено 26 млн рублей на новые контейнеры.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Прокуратура проверила контейнерные площадки в Челябинске. В частном секторе было выявлено немало нарушений. Так, здесь созданы всего 283 площадки — до нормы не хватает еще больше сотни площадок. Кроме того, те, что имеются, не соответствуют требованиям благоустройства и санитарным нормам.

Для создания мест накопления ТКО в частном секторе нужно благоустраивать территорию, выравнивать рельеф и обустраивать подъезд. Пока ничего не сделано.

— Кроме того, администрацией не решен вопрос по финансированию создания и содержания площадок накопления ТКО. Это нарушение закона и прав жителей. По результатам проверки главе Челябинска внесено представление о принятии мер по устранению выявленных нарушений, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Сегодня, 1 июля, на аппаратном совещании в мэрии, врио главы города Наталья Котова сообщила, что Челябинску выделено 26 млн рублей на новые контейнеры. Ими планируют оборудовать дворы, в том числе, и в частном секторе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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