Парень с девушкой сорвались со склона на Изумрудном карьере в Челябинске
На Изумрудном карьере в центре Челябинска сегодня, 1 июля, произошло ЧП. Со склона сорвались парень с девушкой. Они упали на землю с высоты 5-7 метров. Очевидцы вызвали спецслужбы. На место примчались сотрудники МЧС, городской службы спасения, бригада скорой помощи и полиция.
— Эвакуация на носилках наверх была невозможна из-за особенностей склона. Сотрудники экстренных служб переправили пострадавших на надувной лодке по воде к берегу, где их встретили медики, — рассказали в пресс-службе УБЖД Челябинска.
В результате падения 20-летний парень получил черепно-мозговую травму, у 21-летней девушки — перелом ноги.
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ИСТОЧНИК KP.RU