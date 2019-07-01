Парень с девушкой сорвались со склона на Изумрудном карьере в Челябинске

СЕГОДНЯ 20:10 2019-07-01T20:18:12+03:00

На Изумрудном карьере купаться запрещено. Но горожане игнорируют запрет, в жару здесь всегда ажиотаж. Фото: Андрей АБРАМОВ

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На Изумрудном карьере в центре Челябинска сегодня, 1 июля, произошло ЧП. Со склона сорвались парень с девушкой. Они упали на землю с высоты 5-7 метров. Очевидцы вызвали спецслужбы. На место примчались сотрудники МЧС, городской службы спасения, бригада скорой помощи и полиция.

— Эвакуация на носилках наверх была невозможна из-за особенностей склона. Сотрудники экстренных служб переправили пострадавших на надувной лодке по воде к берегу, где их встретили медики, — рассказали в пресс-службе УБЖД Челябинска.

В результате падения 20-летний парень получил черепно-мозговую травму, у 21-летней девушки — перелом ноги.

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ИСТОЧНИК KP.RU