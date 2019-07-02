Магнитогорский Халк вырвал дорожный знак и разбил им новую остановку
Жители Магнитогорска отметили 90-летний юбилей города. Праздник большинству понравился, но не обошлось без последствий. Горожане выкладывают в соцсети фотографии пострадавших от рук пьяных вандалов заборов и деревьев. Но одно фото удивило больше других. Кто-то умудрился вырвать дорожный знак, а потом воткнул его в остановочный комплекс.
— Это же, помимо отсутствия мозга, какой еще силой надо обладать? У вас отдыхал Халк (популярный персонаж Marvel, обладающий огромной силой и желанием все крушить — прим. автора)?! — прокомментировал снимок пользователь соцсети Ярослав Курский.
Жители Магнитогорска сокрушаются: вандалы испоганили новую красивую остановку, сделанную с заботой о людях.
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ИСТОЧНИК KP.RU