Салют с истекшим сроком годности запустили на юбилее Магнитогорска

СЕГОДНЯ 04:46 2019-07-02T04:46:17+03:00

Так утверждают горожане, опубликовавшие в соцсетях фото упаковки от фейерверков

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В честь 90-летия города в Магнитогорске прошел фестиваль фейерверков. Несколько команд по очереди пускали салют. А на следующий день в соцсети попали фотографии петард с истекшим сроком годности. Некоторые оказались просрочены аж на восемь лет!

Фейерверк просрочен на 8 лет! Фото: vk.com/magnitkacity

Автор опубликовал эти снимки в группе «Черное&Белое Магнитогорск» анонимно. Пользователи соцсети сначала даже не поверили и потребовали доказательств. Тогда жительница Магнитогорска Екатерина Аксенова выложила информацию с фотоаппарата: номера кадров, дату и время съемки.

— По-моему, это нарушение техники безопасности. Петарды могли начать взрываться на маленькой высоте и полететь, к примеру, в толпу. Производитель не рекомендует использовать их по истечению срока годности, — возмутился подписчик группы с ником Win Ner.

Место запуска фейервеков. Фото: vk.com/magnitkacity

— Главное в пиротехнике — не срок годности, а правильное хранение. Сроки пишут только потому, что этого требует закон, — прокомментировал другой магнитогорец Владимир Матвеенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU