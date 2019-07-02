2019-07-02T04:46:17+03:00
Общество

Салют с истекшим сроком годности запустили на юбилее Магнитогорска

Так утверждают горожане, опубликовавшие в соцсетях фото упаковки от фейерверков
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Петарды с истекшим сроком годности обнаружили жители Магнитогорска. Фото: vk.com/magnitkacityПетарды с истекшим сроком годности обнаружили жители Магнитогорска. Фото: vk.com/magnitkacity
Изменить размер текста:

В честь 90-летия города в Магнитогорске прошел фестиваль фейерверков. Несколько команд по очереди пускали салют. А на следующий день в соцсети попали фотографии петард с истекшим сроком годности. Некоторые оказались просрочены аж на восемь лет!

Фейерверк просрочен на 8 лет! Фото: vk.com/magnitkacity

Фейерверк просрочен на 8 лет! Фото: vk.com/magnitkacity

Автор опубликовал эти снимки в группе «Черное&Белое Магнитогорск» анонимно. Пользователи соцсети сначала даже не поверили и потребовали доказательств. Тогда жительница Магнитогорска Екатерина Аксенова выложила информацию с фотоаппарата: номера кадров, дату и время съемки.

— По-моему, это нарушение техники безопасности. Петарды могли начать взрываться на маленькой высоте и полететь, к примеру, в толпу. Производитель не рекомендует использовать их по истечению срока годности, — возмутился подписчик группы с ником Win Ner.

Место запуска фейервеков. Фото: vk.com/magnitkacity

Место запуска фейервеков. Фото: vk.com/magnitkacity

— Главное в пиротехнике — не срок годности, а правильное хранение. Сроки пишут только потому, что этого требует закон, — прокомментировал другой магнитогорец Владимир Матвеенко.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06.

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинске после омолаживающей обрезки массово гибнут деревья
На месте разрушенного взрывом дома в Магнитогорске открыли сквер
Вооруженные ножами и арматурой магнитогорцы устроили массовую драку у вокзала
«Нет, не стыдно!» В Челябинской области женщина украла мяч у ребенка прямо на его глазах
Магнитогорский Халк вырвал дорожный знак и разбил им новую остановку
В правительстве высказались об информации о переносе саммитов ШОС и БРИКС из Челябинска
Парень с девушкой сорвались со склона на Изумрудном карьере в Челябинске
Прокуратура потребовала от мэрии благоустроить контейнерные площадки в Челябинске
Житель Челябинской области выплатит компенсацию в 420 тысяч за лесной пожар
В Челябинске вспыхнула квартира на восьмом этаже многоэтажки
Житель Челябинска упал в траншею теплотрассы
Росавиация разрешила летать в Грузию из Челябинска
Излечившиеся от рака дети из Челябинска летят к Чулпан Хаматовой в Москву
Женщину, укравшую мяч у ребенка в ТРК Магнитогорска, вычислили по записям видеокамер
Реконструкция набережной в Челябинске стоит 619 миллионов рублей
Алексей Текслер определился с тройкой кандидатов на пост сенатора от Челябинской области
Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области из-за сильных дождей
В Челябинске ветхое дерево развалилось на части у входа в подъезд
Жительница Челябинска нашла сумку с миллионом рублей внутри
ЕГЭ в Челябинской области 2019: нашелся еще один запоздалый стобалльник
«Что за зверь?»: на Южном Урале откопали фигурку животного возрастом три тысячи лет
Жительница Челябинска выпала на ходу из маршрутки
В Советском районе Челябинска накрыли наркопритон
«Попросил о помощи»: жительница Челябинской области перевела интернет-мошеннику 175 тысяч рублей
Раскрыто убийство предпринимателя в гаражах Магнитогорска