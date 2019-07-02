Вооруженные ножами и арматурой магнитогорцы устроили массовую драку у вокзала
Инцидент произошел вечером 1 июля на привокзальной площади города металлургов. Несколько десятков крепких парней пошли друг на друга, буквально, «стенка на стенку». Участники бойни были вооружены ножами и кусками арматуры.
Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.
— Сначала просто толкали друг друга руками, а потом достали оружие. Похоже, к нам возвращаются «девяностые», — пишут в социальных сетях магнитогорцы.
Потасовку остановила прибывшие на место происшествия бойцы ОМОН. На опубликованных с места событий фото видны полицейские «УАЗы» и «Уралы».
По словам свидетелей событий всех участников драки поймать не удалось. Многие разбежались, как только подъехала полиция. О пострадавших ничего не сообщается.
По предварительной информации причиной массовой драки стала ссора посетителей привокзального кафе.
— На место происшествия прибыли наряды полиции, благодаря чему конфликт удалось погасить. Все его участники доставлены в отдел полиции. Пострадавших нет, — сообщила пресс-служба УМВД России по Магнитогорску.
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ИСТОЧНИК KP.RU