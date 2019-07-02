Две смертельные аварии с вылетом в кювет унесли жизни трех южноуральцев

СЕГОДНЯ 08:44 2019-07-02T08:46:10+03:00

В обоих случаях водители не справились с управлением

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В Челябинской области за один 1 июля произошло два ДТП с опрокидыванием в кювет. В обоих погибли люди.

Первая авария случилось ночью на автодороге в Кусинском районе. Пьяный лихач за рулем автомобиля «Хонда Цивик» не справился с управлением и вылетел в кювет. Сам водитель остался жив. А вот его пассажир — 28-летний парень от полученных травм скончался на месте.

Второе ДТП произошло днем на территории Еткульского района. Пожилой водитель автомобиля «Датсун» также не справился с управлением.

— Машина слетела в кювет и перевернулась. В результате водитель и 38-летняя пассажирка погибли на месте, — сообщает пресс-служба ГИБДД по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU