2019-07-02T11:45:04+03:00
Происшествия

На Южном Урале пятилетняя девочка получила удар током, спрятавшись в трансформаторной будке

Ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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ЧП случилось вечером 1 июля в Кусинском районе. Пятилетняя девочка едва не сгорела заживо от удара током.

Дети играли в прятки на улице. Одна из девочек решила спрятаться так, чтобы ее никто не нашел. Малышка забралась в действующую трансформаторную будку. Она схватилась рукой за элементы, которые находились под напряжением, и получила мощный разряд. Очевидцы вызвали скорую. В тяжелом состоянии ребенка госпитализировали.

В обстоятельствах ЧП сейчас разбираются следователи.

— По данному факту проводится проверка, — сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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