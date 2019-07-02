Карманники в маршрутке Челябинска попали на видео

СЕГОДНЯ 09:36 2019-07-02T11:19:39+03:00

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В соцсетях распространяется видео из салона челябинской маршрутки, на которой видно, как работают воры-карманники. На остановке «Гражданпроект» в маршрутку №86 заходят пассажиры. Кто оплачивает проезд, кто занимает место. В этой суете парень в солнечных очках и с рюкзаком пытается вытащить у девушки из кармана телефон. Однако она замечает вора и смело дает ему отпор: отбирает мобильник и бьет карманника кулаком по спине.

Парень выскакивает из машины. Водитель не закрывает дверь, дав ему возможность сбежать, никто из пассажиров даже не пытается задержать негодяя.

В комментариях челябинцы пишут, что не раз сталкивались с ворами в общественных транспортах.

— У меня так на Комсомольском проспекте вытащили кошелек. Просила на проезд со слезами у людей. Как-то еще одного вора поймала за руку, когда в сумку к девушке лез. Схватила, но вырвался. Мужики рядом стояли, хоть бы кто слово сказал, отвернулись и все.

— Если вы стали свидетелем или в отношении вас совершено противоправное деяние, следует обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02, — напомнили в пресс-службе УМВД России по Челябинску.

Как не стать жертвой карманника?

— Не носите в кошельке крупные суммы. Разложите деньги по внутренним карманам сумки или одежды.

— Следите, чтобы замки на сумке и карманах были застегнуты. В транспорте держите сумку перед собой, а не за спиной или под мышкой.

— Деньги на проезд готовьте заранее, а не на остановке или в транспорте.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/717862" frameborder="0"></iframe> Карманники в челябинской маршрутке попали на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU