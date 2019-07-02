2019-07-02T11:19:39+03:00
Происшествия

Карманники в маршрутке Челябинска попали на видео

«Жертва» вовремя заметила их и дала отпор
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Бди! Фото: кадр с видеоБди! Фото: кадр с видео
Изменить размер текста:

В соцсетях распространяется видео из салона челябинской маршрутки, на которой видно, как работают воры-карманники. На остановке «Гражданпроект» в маршрутку №86 заходят пассажиры. Кто оплачивает проезд, кто занимает место. В этой суете парень в солнечных очках и с рюкзаком пытается вытащить у девушки из кармана телефон. Однако она замечает вора и смело дает ему отпор: отбирает мобильник и бьет карманника кулаком по спине.

Парень выскакивает из машины. Водитель не закрывает дверь, дав ему возможность сбежать, никто из пассажиров даже не пытается задержать негодяя.

В комментариях челябинцы пишут, что не раз сталкивались с ворами в общественных транспортах.

— У меня так на Комсомольском проспекте вытащили кошелек. Просила на проезд со слезами у людей. Как-то еще одного вора поймала за руку, когда в сумку к девушке лез. Схватила, но вырвался. Мужики рядом стояли, хоть бы кто слово сказал, отвернулись и все.

— Если вы стали свидетелем или в отношении вас совершено противоправное деяние, следует обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02, — напомнили в пресс-службе УМВД России по Челябинску.

Как не стать жертвой карманника?

— Не носите в кошельке крупные суммы. Разложите деньги по внутренним карманам сумки или одежды.

— Следите, чтобы замки на сумке и карманах были застегнуты. В транспорте держите сумку перед собой, а не за спиной или под мышкой.

— Деньги на проезд готовьте заранее, а не на остановке или в транспорте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

Карманники в челябинской маршрутке попали на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Столбы на месте, а фонарей — нет»: житель Челябинска обнаружил «черную дыру» на карте города
ВТБ Факторинг и «Венчур Инжиниринг Лаб» запускают финтех-платформу GetFinance
Космонавт из Челябинска может отправиться в полет на Марс
Жителей Челябинска разводят на деньги, предлагая взять даром щенков хаски
Экс-директор ХК «Трактор» Иван Сеничев возглавил Магнитогорский молочный комбинат
На Южном Урале полугодовалый малыш задохнулся, застряв головой в прутьях кроватки
Птицефабрике из Челябинской области запретили продавать куриное мясо
Пара из Челябинска за сутки собрала миллион на операцию своему еще не родившемуся ребенку
Богаче всех: воспитанник «Трактора» Артемий Панарин за год заработает более 11,5 млн. $
На Южном Урале пятилетняя девочка получила удар током, спрятавшись в трансформаторной будке
Две смертельные аварии с вылетом в кювет унесли жизни трех южноуральцев
В Челябинске после омолаживающей обрезки массово гибнут деревья
На месте разрушенного взрывом дома в Магнитогорске открыли сквер
Вооруженные ножами и арматурой магнитогорцы устроили массовую драку у вокзала
Салют с истекшим сроком годности запустили на юбилее Магнитогорска
«Нет, не стыдно!» В Челябинской области женщина украла мяч у ребенка прямо на его глазах
Магнитогорский Халк вырвал дорожный знак и разбил им новую остановку