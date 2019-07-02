Птицефабрике из Челябинской области запретили продавать куриное мясо
В нем нашли паразитов
Мясо курицы челябинской компании признали опасным. Фото: Алексей БУЛАТОВ.
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Под запрет попала продукция предприятий «Ситно». Это птицеводческий комплекс, расположенный в Нагайбакском районе Челябинской области.
По данным Россельхознадзора, в мясе птицы нашли бактерии группы листерии. Эти паразиты могут вызывать опасные заболевания у человека. Например, менингит.
— У предприятия отозвали декларации на продажу тушки цыпленка-бройлера, на бедро и на печень птицы, — рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской области.
Теперь компании «Ситно» придется подтверждать безопасность производства. А пока им запрещено поставлять в магазины вышеуказанные продукты.
ИСТОЧНИК KP.RU