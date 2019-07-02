2019-07-02T11:43:03+03:00
Происшествия

На Южном Урале полугодовалый малыш задохнулся, застряв головой в прутьях кроватки

В смерти ребенка разбирается Следственный комитет
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Прибывшие на место медики не успели спасти малыша. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН.Прибывшие на место медики не успели спасти малыша. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН.
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В Магнитогорске следователи выясняют обстоятельства гибели шестимесячного ребенка. Трагедия случилась 1 июля в одном из домов в Орджоникидзевском районе. Когда мама поняла, что малыш не дышит, тут же вызвала скорую. Но медики только констатировали смерть.

Прибывшие на место происшествия следователи не нашли на теле ребенка следов удушения или синяков. По предварительной версии, мальчик задохнулся после того, как его голову зажало между дужками кроватки.

— Проводится доследственная проверка, — сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Если выяснится, что малыш погиб из-за несовершенства конструкции кроватки, то их могут снять с производства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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