Жителей Челябинска разводят на деньги, предлагая взять даром щенков хаски
В челябинских пабликах появился заманчивый пост — красивые, голубоглазые щенки хаски в добрые руки. Всех желающих просят писать в личные сообщения. Заполучить бесплатно породистую собаку хочется многим. Хаски — мегапопулярны, но стоит такой щенок от 5 тысяч рублей.
Вот такие посты появились в городских группах.
Челябинка Анна попросила щенка у автора поста. Но вскоре поняла, что ее пытаются «развести» на деньги. Выяснилось, что щенка-девочку отправили в Екатеринбург. А вот мальчика можно забрать, но…из Мурманска.
Анна ответила, что это далеко и забрать щенка не сможет.
— Мы можем с вами воспользоваться услугами доставки животных Delivery Animals, мы так маминой сестре отправили девочку. При получении вы платите курьеру за пересылку 750 рублей, но нужно еще сразу оплатить аренду контейнера — 500 рублей, иначе не отправят, — ответила хозяйка щенков Елена и выслала скрин переписки якобы с транспортной компанией.
Наш корреспондент тоже откликнулась на пост и в ответ получила такие же сообщения.
В просьбе показать щенка по видеосвязи девушка отказала — «телефон не снимает видео», а также не согласилась на предложение отправить собаку другой компанией.
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ИСТОЧНИК KP.RU