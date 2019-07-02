Космонавт из Челябинска может отправиться в полет на Марс

СЕГОДНЯ 11:14 2019-07-02T11:14:57+03:00

Дмитрий Петелин уже несколько лет тренируется в Звездном городке

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Выпускник аэрокосмического факультета ЮУрГУ Дмитрий Петелин может стать претендентом для полета на Марс. Наш земляк молод и уже несколько лет тренируется в отряде космонавтов, сообщает газета «Южноуральская панорама».

Детство Дмитрия прошло в Казахстане, школьником он зачитывался фантастикой и мечтал покорять далекие миры. Затем поступил на аэрокосмический факультет ЮУрГУ и перебрался в Челябинск. После вуза Петелин устроился на работу инженером-конструктором в московском представительстве компании «Боинг» и проектировал самолеты. А в 2012 году прошел отбор в отряд космонавтов.

Недавно Дмитрий приехал в Челябинск, чтобы участвовать в работе Международной научной школы «Астероидная безопасность». Один из вопросов, который задали ему журналисты, касался возможного полета на Марс.

— Не исключено, что я полечу. Старая гвардия уже не подходит по возрасту, а мы, 30-летние, еще не растратили энергию молодости, есть и знания, и силы. Полет в дальний космос на будущем космическом корабле «Федерация» — серьезнейшее испытание, — ответил Дмитрий.

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ИСТОЧНИК KP.RU