В Челябинской области мать дала сыну пощечину за то, что он быстро скатился с горки
По Сети распространяется видео из Златоуста, на котором мать ударила ребенка по лицу на детской площадке. На кадрах видно, как она стоит с телефоном и пытается снять сына, скатывающегося с горки. Малыш съезжает, но тут мать с матом бьет его по щеке.
Не успела сфотографировать и ударила ребенка.Видео: группа во ВКонтакте «Регион-74 | Златоуст»
— Избила своего малыша, за то, что не стал дожидаться, пока она его на видео снимет, а сразу скатился с горки! Ему не больше полутора лет, — говорит автор видео.
По ее словам, после она подошла к матери и спросила: «Зачем так обращаться с сыном?». Женщина ответила: «Мои дети — что хочу то, и делаю!».
В комментариях некоторые пользователи встали на строну… матери. Объяснив свою позицию тем, что очевидец приукрасила ситуацию.
— Все прочитали описание к видео и закидали мать камнями. А внимательно посмотреть, нет? Ребенка шлепнули не больно, потому что он дальше побежал играть, а не заплакал. И шлепнули за то, что он не скатывался с горки, а стоя сбегал с нее, поскользнулся и упал. Может, он изначально бегал с нее и не слушал замечания мамы, в продолжение видео ребенок катается правильно, и никто на него не покушается.
Однако южноуральцы считают, что мать, не должна была материться на малыша, а тем более, бить.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU