2019-07-02T13:08:35+03:00
Общество

В Челябинской области мать дала сыну пощечину за то, что он быстро скатился с горки

Из-за этого она не успела его сфотографировать
Валентина ВАГАНОВА
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Некоторые пользователи считают, что автор ролика приукрасила ситуацию. Фото: кадр с видеоНекоторые пользователи считают, что автор ролика приукрасила ситуацию. Фото: кадр с видео
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По Сети распространяется видео из Златоуста, на котором мать ударила ребенка по лицу на детской площадке. На кадрах видно, как она стоит с телефоном и пытается снять сына, скатывающегося с горки. Малыш съезжает, но тут мать с матом бьет его по щеке.

Не успела сфотографировать и ударила ребенка.Видео: группа во ВКонтакте «Регион-74 | Златоуст»

— Избила своего малыша, за то, что не стал дожидаться, пока она его на видео снимет, а сразу скатился с горки! Ему не больше полутора лет, — говорит автор видео.

По ее словам, после она подошла к матери и спросила: «Зачем так обращаться с сыном?». Женщина ответила: «Мои дети — что хочу то, и делаю!».

В комментариях некоторые пользователи встали на строну… матери. Объяснив свою позицию тем, что очевидец приукрасила ситуацию.

— Все прочитали описание к видео и закидали мать камнями. А внимательно посмотреть, нет? Ребенка шлепнули не больно, потому что он дальше побежал играть, а не заплакал. И шлепнули за то, что он не скатывался с горки, а стоя сбегал с нее, поскользнулся и упал. Может, он изначально бегал с нее и не слушал замечания мамы, в продолжение видео ребенок катается правильно, и никто на него не покушается.

Однако южноуральцы считают, что мать, не должна была материться на малыша, а тем более, бить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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