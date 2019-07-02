Эксперты назвали размер средней зарплаты в Челябинской области

СЕГОДНЯ 14:39 2019-07-02T14:39:24+03:00

И в каких отраслях она выше всего

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Росстат проанализировал зарплаты южноуральцев за первое полугодие и пришел к выводу, что на Южном Урале человек в среднем получает за месяц 35 тысяч рублей. По этому показателю наш регион оказался примерно в середине списка субъектов Российской Федерации.

Одновременно таким же подсчетом занялся портал HeadHunter. По данным этой компании, средний размер зарплаты в Челябинске чуть выше 32 тысяч рублей, а в целом по области составляет 31 тысячу рублей.

Самые большие вознаграждения предлагают предприятия машиностроения (в среднем по 60 тысяч), нефтегазовая отрасль (55 тысяч рублей), металлургия и металлообработка (52 тысячи), а также компании, связанные с IT, строительством, сферой услуг для бизнеса и с энергетикой (по 40 тысяч рублей).

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ИСТОЧНИК KP.RU