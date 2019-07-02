2019-07-02T17:56:29+03:00
Экономика

ВТБ одобрил сделки проектного финансирования с эскроу на 115 млрд рублей

Банк отмечает достаточно высокий интерес со стороны девелоперов к данному инструменту
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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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ВТБ привлек более 4,5 млрд рублей средств клиентов на эскроу-счета, а также одобрил 35 сделок проектного финансирования с использованием счетов на сумму 115 миллиардов рублей. С 1 июля банк готов предоставлять услугу по открытию эскроу-счетов в своих офисах.

Переход на счета эскроу дополнительно защищает покупателя квартиры и дает гарантию, что его деньги перечислятся застройщику только в момент, когда объект будет фактически достроен. До ввода здания в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными дольщиком в банке. В случае если дом не достроен в срок, вложения возвращаются вкладчикам на личный счет. Более того, средства на счетах эскроу застрахованы АСВ на сумму до 10 млн рублей.

«ВТБ отмечает достаточно высокий интерес со стороны девелоперов к данному инструменту. В рамках проектного финансирования ставки кредитования зависят от рисков конкретного проекта, собственного участия девелопера в нем и обеспечения. Диапазон очень широкий. При этом механизм эскроу позволяет существенно снижать ценовые параметры – чем больше средств на эскроу, тем ниже ставка. Таким образом, проектное финансирование с эскроу не окажет существенного влияния на увеличение себестоимости строительства, а также обеспечит сохранность средств покупателей», - комментирует Роман Антощенков, вице-президент, заместитель руководителя дирекции «Недвижимость, строительство и девелопмент».

«Мы успешно работаем с новым продуктом с ноября прошлого года. Вскоре клиенты ВТБ смогут открывать эскроу, не посещая офис банка. Сейчас мы обсуждаем развитие данной технологии и прорабатываем новую схему взаимодействия, которая в ближайшем будущем позволит это сделать непосредственно у застройщика. На наш взгляд, это поможет обеспечить более эффективный и комфортный переход на новую форму расчетов с дольщиками», - отметила Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ.

Сейчас в офисах ВТБ функционирует удобный процесс оформления счета эскроу для физических лиц: клиенту достаточно иметь при себе только паспорт и договор участия в долевом строительстве, который он заключил с застройщиком. Процедура проводится в присутствии дольщика в течение нескольких минут. Это комфортный сервис как для клиентов, так и для партнеров банка, для которых счета эскроу были интегрированы в текущую схему взаимодействия с банком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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