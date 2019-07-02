В магнитогорской «пятиэтажке» во время опрессовки лопнули трубы в шести квартирах
Серьезная коммунальная произошла 1 июля на улице Пионерской. Во время испытаний теплосетей что-то пошло не так. В итоге сразу в шести квартирах рвануло трубы. Когда жильцы вернулись с работы домой, вода в комнатах стояла уже по колено.
Пострадавшие опубликовали в сети кадры потопа. На них видно, как люди вычерпывают воду ведрами.
— Сделали из нашего дома аквапарк, — пишут жильцы «пятиэтажки» по улице Пионерской.
Интернет-пользователи советуют жителям, как можно быстрее, вызвать техника управляющей компании, составить акт и провести оценку ущерба. Если коммунальщики откажутся от выплаты компенсации, пострадавшим придется обращаться в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU