На Южном Урале мужчина без прав сел за руль маршрутки, подменяя друга

СЕГОДНЯ 19:30 2019-07-02T19:32:48+03:00

Бесправник как ни в чем не бывало перевозил пассажиров по городу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Кыштыме сотрудники ДПС случайно задержали бесправника за рулем маршрутного такси. Мужчина как ни в чем не бывало перевозил пассажиров по городу.

Автоинспекторы остановили маршрутку в районе городской больницы. Водитель забыл включить фары ближнего света.

— Находившегося за рулем мужчину попросили предъявить документы. Но у 37-летнего местного жителя их при себе не оказалось. Позже выяснилось, что он вообще никогда не получал водительское удостоверение, — сообщает пресс-служба межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский».

Полицейским нарушитель пояснил, что нелегально выйти в рейс его попросил товарищ, который официально трудоустроен в маршрутном такси.

Судя по всему, настоящий маршрутчик решил таким образом устроите себе выходной. При этом владелец маршрутки ничего не знал о перестановке кадров. Он был крайне удивлен, когда его вызвали в полицию.

Известно, что на обоих приятелей составлены административные протоколы.За управление транспортным средством без водительского удостоверения житель Кыштыма заплатит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. А водителю, пустившему его за руль придется раскошелится на 30 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU