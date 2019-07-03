2019-07-03T04:49:58+03:00
Общество

Чудо природы: необычный цветок обнаружили в Челябинской области

Редкое растение зацвело в окрестностях Чебаркуля
Ирина КАРЕЛИНА
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Белоснежный иван-чай встречается очень редко. Фото: Галина Катаева.Белоснежный иван-чай встречается очень редко. Фото: Галина Катаева.
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Читатели «Комсомолки» замечают прекрасное вокруг и делятся своими наблюдениями. Галина Катаева обнаружила в окрестностях Чебаркуля необычные цветы.

— Конец июня — время начала цветения всем нам хорошо известного иван-чая (кипрея узколистного). Он растет обычно вдоль дорог и на пригорках красивыми ярко-розовыми кучками. А на днях мне попался иван-чай белого цвета! Никогда раньше не встречала такого чуда природы, — написала нам Галина Катаева и прислала фото.

Мало зная о полевых цветах, мы обратились к интернету. А там в ботанических статьях белоснежный иван-чай тоже называют чудом природы! Оказывается, это очень редкий вид. Мало кому удается встретить такой цветок среди монолитного пурпура.

СПРАВКА «КП»

Иван-чай — многолетнее растение, обладающее многими полезными свойствами. Его настоем, например, полощут горло при простуде. Еще до того, как на Руси появился чай, наши предки готовили отвар из кипрея узколистного.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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