«Ночью напугаешься!» Балкон сильной и независимой женщины обсуждают в Челябинской области

СЕГОДНЯ 04:50 2019-07-03T04:50:22+03:00

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В группе «Копейск [В]Теме» во «ВКонтакте» опубликовали фотографию балкона. В нем самом нет ничего необычного. Внимание привлекают пять светящихся пар глаз. Это кошки коротают вечерок на балконе.

— Балкон сильной и независимой женщины, — иронично подписал фото автор поста.

Так иногда называют дам, которые отказываются от мужского общества. А чтобы не было одиноко, они, как правило, заводят кошек. Иногда в большом количестве. Впрочем, это всего лишь стереотип.

— И фонарей не надо! — прокомментировала фото подписчица группы Камилла Пантелеева.

— Пойдешь мимо ночью, а там такое! Напугаться можно, — написал Владимир Ярый.

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ИСТОЧНИК KP.RU