2019-07-03T05:02:49+03:00
Общество

Жители Челябинска провели интернет-референдум о месте выставки цветов и плодов

После голосования жителей остановились на парке «Металлург»
Андрей АБРАМОВ
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Выставка плодов пройдет в Челябинске. Фото: Мария ЛЕНЦВыставка плодов пройдет в Челябинске. Фото: Мария ЛЕНЦ
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Ежегодная выставка цветов и плодов в Челябинске пройдет парке Тищенко. Традиционное мероприятие состоится в августе. Перед тем, как определиться с площадкой, спросили мнение горожан. Его можно было выразить на портале «Активный житель74». Это сайт, на котором могут отдать свой голос лишь те, кто зарегистрирован на «Госуслугсах».

— В прошлом году мы попробовали организовать выставку в парке культуры и отдыха «Металлург». Мнения о новой площадке разделились как среди самих участников, так и гостей. Поэтому в этом году решили спросить у самих горожан — где удобней и комфортней провести праздник? Результат мы видим, с минимальным отрывом победил парк имени Тищенко, — отметил глава Металлургического района Сергей Кочетков.

В середине августа выставка пройдет в 59 раз. В экспозициях участвуют садоводческие товарищества района, магазины, компании, занимающиеся фито — и ландшафтным дизайном. Свои достижения представят садоводы, представители питомников и организаций, занимающихся озеленением и благоустройством. Посетители выставки смогут полюбоваться урожаем текущего сезона, приобрести саженцы и семена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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