2019-07-03T05:14:48+03:00
Общество

После установки «умных домофонов» жители Челябинска выламывают двери

У людей не работают ключи и чтобы попасть в подъезд, приходится применять грубую силу
Андрей АБРАМОВ
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Пока же жителям дома советуют использовать мобильное приложения для открытия двери.Пока же жителям дома советуют использовать мобильное приложения для открытия двери.Фото: Андрей АБРАМОВ
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В микрорайоне «Академ Риверсайд» на Северо-Западе Челябинска на некоторых многоэтажках решили обновить домофоны. Управляющая компания договорилась с интернет-провайдером, который начал заменять обычные устройства на «умные» — с камерой. Но с новыми гаджетами у жителей возникли проблемы.

— Я один такой неудачник или есть еще страдающие? Живу в доме Братьев Кашириных, 131а. Новый домофон не открывается, хотя обещали, что старый ключ будет работать, — пишет житель микрорайона в соцсетях.

В комментариях другие рассказали, что в доме уже начали выламывать двери, чтобы попасть в подъезд, так как со старыми ключами действительно есть проблемы. Третье жалуются, что обещали доступ в подъезд по коду, но и он не работает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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