В центре Челябинска около ЗАГСа умер мужчина

СЕГОДНЯ 05:23 2019-07-03T05:23:59+03:00

Мужчина умер неподалеку от ЗАГСа. Фото из группы VK «Регион-74»

Люди спорят, можно ли было его спасти

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Днем 2 июля прохожие увидели на газоне между тротуаром и дорогой тело. Вероятно, мужчине стало плохо. Случилось это неподалеку от ЗАГСа Центрального района Челябинска на Свердловском проспекте. На место вызвали скорую и полицию.

Врачи приехали, но лежачий уже не поднялся. В комментариях в соцсетях затеяли спор.

— Они даже не пытались его реанимировать, — пишут очевидцы.

Другие выступают против обывательских оценок.

— Вы же врач! Откуда вам знать, можно спасти человека или нет?

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ИСТОЧНИК KP.RU