В центре Челябинска около ЗАГСа умер мужчина
Днем 2 июля прохожие увидели на газоне между тротуаром и дорогой тело. Вероятно, мужчине стало плохо. Случилось это неподалеку от ЗАГСа Центрального района Челябинска на Свердловском проспекте. На место вызвали скорую и полицию.
Врачи приехали, но лежачий уже не поднялся. В комментариях в соцсетях затеяли спор.
— Они даже не пытались его реанимировать, — пишут очевидцы.
Другие выступают против обывательских оценок.
— Вы же врач! Откуда вам знать, можно спасти человека или нет?
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ИСТОЧНИК KP.RU