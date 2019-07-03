2019-07-03T05:23:59+03:00
Общество

В центре Челябинска около ЗАГСа умер мужчина

Люди спорят, можно ли было его спасти
Андрей АБРАМОВ
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Мужчина умер неподалеку от ЗАГСа. Фото из группы VK «Регион-74»Мужчина умер неподалеку от ЗАГСа. Фото из группы VK «Регион-74»
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Днем 2 июля прохожие увидели на газоне между тротуаром и дорогой тело. Вероятно, мужчине стало плохо. Случилось это неподалеку от ЗАГСа Центрального района Челябинска на Свердловском проспекте. На место вызвали скорую и полицию.

Врачи приехали, но лежачий уже не поднялся. В комментариях в соцсетях затеяли спор.

— Они даже не пытались его реанимировать, — пишут очевидцы.

Другие выступают против обывательских оценок.

— Вы же врач! Откуда вам знать, можно спасти человека или нет?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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