В секретном городе Челябинской области голубей кормят тортами
Забавный кадр сняли жители закрытого города Озерск в Челябинской области. На фото обычный газон во дворе, по которому бродят голуби. Стая кружит вокруг почти что целого торта.
— Озерчане, возможно, самые добрые люди на свете. Некоторые добры настолько, что кормят голубей тортами. Покорми голубя тортом — сделай мир добрее, — пишут в соцсетях.
— Если ваша вечеринка не похожа как минимум на это, то даже не думайте меня звать, — шутят пользователи.
— Если в этом районе есть еще добрые люди, вынесите им кипятка с чайным пакетиком.
Вычислить благодетеля, который преподнес пернатым столь щедрый обед, жители не смогли.
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ИСТОЧНИК KP.RU