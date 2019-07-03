2019-07-03T06:54:39+03:00
Общество

В секретном городе Челябинской области голубей кормят тортами

Веселое фото обсуждают в социальных сетях
Андрей АБРАМОВ
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Стая пернатых кружит вокруг торта и понемногу отщипывает.Стая пернатых кружит вокруг торта и понемногу отщипывает.Фото: СОЦСЕТИ
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Забавный кадр сняли жители закрытого города Озерск в Челябинской области. На фото обычный газон во дворе, по которому бродят голуби. Стая кружит вокруг почти что целого торта.

— Озерчане, возможно, самые добрые люди на свете. Некоторые добры настолько, что кормят голубей тортами. Покорми голубя тортом — сделай мир добрее, — пишут в соцсетях.

— Если ваша вечеринка не похожа как минимум на это, то даже не думайте меня звать, — шутят пользователи.

— Если в этом районе есть еще добрые люди, вынесите им кипятка с чайным пакетиком.

Вычислить благодетеля, который преподнес пернатым столь щедрый обед, жители не смогли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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