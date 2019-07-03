2019-07-03T07:33:19+03:00
Общество

Креативную молодежь Челябинской области приглашают на фестиваль в Крым

Там можно отдохнуть и выиграть грант
Андрей АБРАМОВ
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Молодежь Челябинской области приглашают на фестиваль в Крым.Молодежь Челябинской области приглашают на фестиваль в Крым.Фото: Предоставлено организаторами
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В Крыму пройдет фестиваль «Таврида — АРТ». Будет это 20 — 26 августа. Здесь любой сможет проявить свою творческую натуру, пройти интенсивы от экспертов креативных индустрий и получить миллионы на реализацию своей идеи.

— В программе театральный, литературный, джазовый фестивали, ночь Stand-Up Comedy, выставка актуального искусства, авиашоу, открытые кинопоказы, КВН, карнавалы, розыгрыши, кинопросмотры, концерты звезд «Нашествия», известных рэперов и поп-исполнителей — сообщает министерство образования и науки Челябинской области.

Также участники могут попробовать свои силы в грантовом конкурсе и получить поддержку на развитие своего проекта. Регистрация откроется 20 июля в АИС «Молодежь России. В 2019 году сумма грантов на реализацию собственных проектов составила 80 000 000 рублей.

Попасть на событие этого можно, зарегистрировавшись на официальном сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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