Креативную молодежь Челябинской области приглашают на фестиваль в Крым

СЕГОДНЯ 07:33 2019-07-03T07:33:19+03:00

Там можно отдохнуть и выиграть грант

Изменить размер текста: A A

В Крыму пройдет фестиваль «Таврида — АРТ». Будет это 20 — 26 августа. Здесь любой сможет проявить свою творческую натуру, пройти интенсивы от экспертов креативных индустрий и получить миллионы на реализацию своей идеи.

— В программе театральный, литературный, джазовый фестивали, ночь Stand-Up Comedy, выставка актуального искусства, авиашоу, открытые кинопоказы, КВН, карнавалы, розыгрыши, кинопросмотры, концерты звезд «Нашествия», известных рэперов и поп-исполнителей — сообщает министерство образования и науки Челябинской области.

Также участники могут попробовать свои силы в грантовом конкурсе и получить поддержку на развитие своего проекта. Регистрация откроется 20 июля в АИС «Молодежь России. В 2019 году сумма грантов на реализацию собственных проектов составила 80 000 000 рублей.

Попасть на событие этого можно, зарегистрировавшись на официальном сайте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU