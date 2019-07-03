Житель Челябинской области решил проверить, как работают спецслужбы, и сообщил о бомбе в доме

СЕГОДНЯ 08:02 2019-07-03T08:02:59+03:00

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В суде отвечал 21-летний житель Южноуральска из Челябинской области. Это не первый его приговор. На сей раз парня судили за заведомо ложное сообщение о терроризме. Январским вечером он позвонил в экстренные службы и сообщил, что в одной из многоэтажек заложена бомба.

Четырехподъездный дом эвакуировали, здание обследовали, но ничего не обнаружили. Удивительно, но звонивший человек оказался жителем этого самого дома. В тот вечер он выпивал у себя в квартире и решил проверить, насколько бдительно работают спецслужбы.

— Ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы,. Ранее у него действовала условная судимость. Этот приговор отменили, сложили наказания и получилось 1 год 7 месяцев исправительной колонии общего режима, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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