Житель Челябинской области решил проверить, как работают спецслужбы, и сообщил о бомбе в доме
В суде отвечал 21-летний житель Южноуральска из Челябинской области. Это не первый его приговор. На сей раз парня судили за заведомо ложное сообщение о терроризме. Январским вечером он позвонил в экстренные службы и сообщил, что в одной из многоэтажек заложена бомба.
Четырехподъездный дом эвакуировали, здание обследовали, но ничего не обнаружили. Удивительно, но звонивший человек оказался жителем этого самого дома. В тот вечер он выпивал у себя в квартире и решил проверить, насколько бдительно работают спецслужбы.
— Ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы,. Ранее у него действовала условная судимость. Этот приговор отменили, сложили наказания и получилось 1 год 7 месяцев исправительной колонии общего режима, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU