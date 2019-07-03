Жителей Челябинской области катал на корабле капитан без прав
Жители Златоуста пожаловались в транспортную прокуратуру. По местному пруду курсирует речной трамвайчик. Горожан возмутило, что перевозчик не соблюдает требования безопасности.
— Судно не зарегистрировано в установленном законом порядке. Нет судового билета, отсутствуют бортовые номера. Техническое освидетельствование судно не прошло, — сказано в тексте ответа транспортной прокуратуры.
Также за штурвалом стоял человек, у которого не было специальных прав на управление маломерными судами. Во время движения ни один пассажир не имел спасжилета. После ревизии прокуратура возбудила сразу несколько административных дел. А поскольку за речной трамвайчик ответственна городская администрация, накажут кого-то из чиновников.
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ИСТОЧНИК KP.RU