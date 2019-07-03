Падение девушки с балкона в Кургане попало на видео
Очевидцы выложили в соцсети видео, где молодая жительница Кургана падает с балкона третьего этажа. ЧП произошло сегодня, 3 июля, в микрорайоне Заозерный.
На кадрах, выложенных в группе «Инцидент Курган», видно, как девушка спокойно разгуливает с внешней стороны балкона по металлическому козырьку. Доходит до соседского балкона, разворачивается и идет обратно. Но в какой-то момент срывается вниз. Ее пытаются поймать очевидцы.
Момент падения девушки с балкона в Кургане попал на видео.Видео: группа во ВКонтакте «Инцидент | Курган»
— На вид девушке лет 30. Она сломала ногу. Я с магазина шла, увидела, как уже лежит. А до этого шум был с балкона, она ревела и причитала. Потом на подвиги потянуло, я считаю, что хотела напугать мужа. Он там тоже присутствовал — был трезвый, — рассказала местная жительница Галина.
В комментариях к видео пользователи предположили, что пострадавшая может быть выпившей, судя по ее поведению и поступку.
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ИСТОЧНИК KP.RU