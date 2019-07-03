Падение девушки с балкона в Кургане попало на видео

СЕГОДНЯ 09:43 2019-07-03T09:45:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Очевидцы выложили в соцсети видео, где молодая жительница Кургана падает с балкона третьего этажа. ЧП произошло сегодня, 3 июля, в микрорайоне Заозерный.

На кадрах, выложенных в группе «Инцидент Курган», видно, как девушка спокойно разгуливает с внешней стороны балкона по металлическому козырьку. Доходит до соседского балкона, разворачивается и идет обратно. Но в какой-то момент срывается вниз. Ее пытаются поймать очевидцы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/718107" frameborder="0"></iframe> Момент падения девушки с балкона в Кургане попал на видео.Видео: группа во ВКонтакте «Инцидент | Курган»

— На вид девушке лет 30. Она сломала ногу. Я с магазина шла, увидела, как уже лежит. А до этого шум был с балкона, она ревела и причитала. Потом на подвиги потянуло, я считаю, что хотела напугать мужа. Он там тоже присутствовал — был трезвый, — рассказала местная жительница Галина.

В комментариях к видео пользователи предположили, что пострадавшая может быть выпившей, судя по ее поведению и поступку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU