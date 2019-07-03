2019-07-03T10:17:50+03:00
Происшествия

Фура протаранила ограждение и перекрыла трассу в Челябинской области

Причиной ДТП могла стать скользкая дорога
Андрей АБРАМОВ
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Грузовик перекрыл трассу. Фото: пресс-служба АО «УралАвтодор»Грузовик перекрыл трассу. Фото: пресс-служба АО «УралАвтодор»
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2 июля в Челябинской области лили дожди. Возможно поэтому число аварий на трассах выросло. В районе поселка Полетаево-2 грузовик съехал на обочину и протаранил ограждения. Своим прицепом он перекрыл все полосы.

Движение по трассе оперативно восстановили сотрудники «УралАвтодор». В результате аварии повреждено 32 погонных метра барьерного ограждения, а также восемь стоек и столько же компенсаторов.

В тот же день еще несколько машин пробили заборы на трассе. Например, в Сосновском районе столкнулись две легковушки, одну из которых выбросило в кювет. Водителей просят быть особенно внимательными во время неблагоприятных погодных условий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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