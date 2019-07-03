2019-07-03T11:19:48+03:00
Общество

Актеры челябинского театра записали аудиосказки в виде подкастов

Артисты начитали отрывки из произведений Чехова, Гоголя, и Шукшина
Сергей УФИМЦЕВ
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Подкасты НХТ можно найти в соцсетях, а также на платформах iTunes и Podster.fm. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.Подкасты НХТ можно найти в соцсетях, а также на платформах iTunes и Podster.fm. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
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Актеры Нового художественного театра оригинально завершили сезон. Чтобы не прощаться со зрителями на лето, они записали аудиосказки. В исполнении артистов НХТ можно послушать отрывки из произведений Шукшина, Чехова, Гоголя, Островского и других.

Проект назвали «Сказки на день», сообщает «Вечерний Челябинск».

— Самый первый выпуск — сказ Бажова «Голубая змейка». Его исполнила актриса Ксения Бойко, — рассказали в Новом художественном театре.

Подкасты НХТ можно найти в соцсетях, а также на платформах iTunes и Podster.fm.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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