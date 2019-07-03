Актеры челябинского театра записали аудиосказки в виде подкастов
Актеры Нового художественного театра оригинально завершили сезон. Чтобы не прощаться со зрителями на лето, они записали аудиосказки. В исполнении артистов НХТ можно послушать отрывки из произведений Шукшина, Чехова, Гоголя, Островского и других.
Проект назвали «Сказки на день», сообщает «Вечерний Челябинск».
— Самый первый выпуск — сказ Бажова «Голубая змейка». Его исполнила актриса Ксения Бойко, — рассказали в Новом художественном театре.
Подкасты НХТ можно найти в соцсетях, а также на платформах iTunes и Podster.fm.
КСТАТИ
Самые популярные подкасты радио «Комсомольская правда»
Таксисты выдавливают общественный транспорт из челябинского аэропорта
Почему возле аэропорта в Челябинске скапливается большая пробка
Где помыться в Челябинске, если отключили горячую воду
Лайфхаки в сезон отключения горячей воды: где помыться в Челябинске
Что важно знать тем, кто решил стать донором крови
Искренний рассказ донора о службе крови в Челябинске
ИСТОЧНИК KP.RU