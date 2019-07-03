Спасти Брюса Уиллиса: ученые из Челябинской области рассказали, как взорвать астероид без бурения

СЕГОДНЯ 14:46 2019-07-03T14:54:00+03:00

В реальной жизни борьба с астероидом должна закончиться не так трагично, как в кино. Фото: afisha.ru

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Падение метеорита в озеро Чебаркуль лишний раз подтвердило, что планета Земля уязвима для пришельцев из космоса. Известный фильм «Армагеддон» с Брюсом Уиллисом в главной роли лишь подогрел эти страхи. Однако ученые из Снежинска нашли способ, как взорвать астероид без бурения. Об этом они рассказали на проходящей в Челябинске международной научной школе «Астероидная безопасность», сообщает газета «Южноуральская панорама».

— Гигантский астероид Апофис может столкнуться с нашей планетой в 2036-м году. Нужно уже сегодня готовиться к визиту метеорита, который способен уничтожить нашу цивилизацию, — говорит профессор, доктор физико-математических наук из снежинского РФЯЦ-ВНИИТФ Вадим Симоненко.

Единственный шанс избежать столкновения с астероидом таких размеров — термоядерный взрыв. Но взрывать метеорит нужно подальше от Земли, чтобы его осколки не ворвались в атмосферу. А вот бурить космического пришельца, как это делал Брюс Уиллис, не обязательно. Запущенная в автоматическом режиме ракета сама врежется в астероид. А роль тарана будет играть установленный на ее носовой части пенетратор — ударный проникающий зонд, вгрызающийся в грунт.

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ИСТОЧНИК KP.RU